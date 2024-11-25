رئيس الجمهورية: النصوص التشريعية الجديدة جسدت إلتزاماتي لمكافحة الفساد والانحرافات

قال رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن النصوص التشريعية الجديدة جسدت إلتزاماتي التي تعهدت بها أمام الشعب لأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والانحرافات بلا هوادة.

وأكد الرئيس تبون، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2024 - 2025، بمقر المحكمة العليا، أن الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية، مُحصّنة بثقة الشعب. مضيفا أن “مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء ومنهم أنتم السادة القضاة..فلكم مني أفضل تحية”.

كما أكد رئيس الجمهورية، أنه يمكن اليوم التحدث باطمئنان عن الخطوات التي تم قطعها. لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة.

وأردف بالقول “منذ سريان الدستور الجديد تعززت مكانة العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء. كما أشيدُ بالتزام المنتسبين لقطاع العدالة وبحرصهم على الواجب الأخلاقي والمهني. وإدراكهم للأمانة الملقاة عليهم لإرساء حكم القانون”.

وبخصوص عصرنة قطاع العدالة، أكد الرئيس تبون، أن جهود عصرنة قطاع العدالة، حسنت مستوى الأداء. وتجاوز الأساليب التقليدية البيروقراطية، مضيفا ” يحدوني اليقين بمزيد من الانجازات في قطاع العدالة في الفترة القادمة، خاصة في العصرنة والرقمنة” .

وأضاف الرئيس في كلمته، “في ظرف مضى كانت العصابة بأبواقها، تسمم الأوضاع على المسيرين النزهاء في الجزائر”.

من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية “لقد سُمع اليوم نداء الجزائر من قِبل النزهاء في العالم لمحاسبة قتلة الشعب الفلسطيني، ونوجّه اليوم كل الشكر لهؤلاء الرجال النزهاء عبر العالم ، ومنهم إخواننا في جنوب إفريقيا”.

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