رئيس الجمهورية: الواجب يقتضي مساعدة المرأة الماكثة في البيت بقروض مصغرة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الواجب يقتضي مساعدة المرأة الماكثة بالبيت بقروض مصغرة.

وفي الكلمة التي ألقاها، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقدم رئيس الجمهورية بتهانيه بمناسبة العيد العالمي للمرأة.

وأشار رئيس الجمهورية، أنه تم تنظيم الاحتفال بعيد المرأة هذه السنة تحت شعار “المراة الجزائرية عمل وابداع”، للإشادة بمساهمتها المبدعة في بناء الدولة الجزائرية الجديدة والحفاظ عليها وتفوقها عبر كل الحقب التاريخية التي عرفتها الجزائر.

وأضاف الرئيس تبون ” لا يفوتني أن أقف معكن اليوم وقفة تقدير للشجاعة ومستوى الوعي السياسي الذين تحلت بهم المرأة الجزائرية في الهبة الوطنية التاريخية السلمية، ووقوفها جنبا الى جنب مع أخيها الرجل”.

وقال رئيس الجمهورية “كنت قد تعهدت في برنامجي لبناء الجمهورية الجديدة أمام الله والشعب أن أعمل بكل تفان على تحقيق طموحات الحراك الشعبي المبارك، وعلى المضي معا الى تغيير ديمقراطي شامل، لبناء جمهورية ديمقراطية جديدة قوية وعادلة ومزدهرة، تكون فيها لجميع المواطنات والمواطنين مكانتهم المستحقة، في كنف التضامن وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن الممارسات التي كادت تعصف بأسس الدولة، لولا وعي الشعب والتفافه على الجيش في أروع التحام أبهر العالم”.

وجدد الرئيس تبون التزامه بالعمل على تمكين المرأة وتحسين وضعها، وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أشكال العنف، ودعمها ومرافقتها، وتسهيل مهامها في الأمومة وتربية الأطفال وإدارة البيت، ومسؤوليتها المهنية.

كما أكد رئيس الجمهورية إنشاء آليات لتعزيز مبادراتها ونشاطاتها وترقيتها خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وأضاف الرئيس تبون “الواجب يقتضي مساعدة المرأة الماكثة بالبيت بقروض مصغرة، تمكنها من إبراز مواهبها في الخلق والإبداع، حتى تتحسن قدرتها الشرائية، وتتكفل بشكل أفضل بنفقات العائلة”.

وأكد رئيس الجمهورية حرصه على أن تستمر المرأة في تقلد مناصب المسؤولية في مؤسسات الدولة والإدارة العمومية، والدفع بدورها في الساحة السياسية، لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، بما يتطابق مع الثوابت الوطنية وقيم ديننا.