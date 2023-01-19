قناة النهار “رئيس الجمهورية :” الوالي هو المسؤول الأول عن ولايته بقلم قناة النهار نشر في 19 جانفي 2023 - 14:19 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 12 0 “رئيس الجمهورية :” الوالي هو المسؤول الأول عن ولايته إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/J8Big رئيس الجمهورية اقرأ أيضا سعيدة: دوار أولاد خلف .. عزلة تنموية ومعاناة منذ سنوات قناة النهار 17 جانفي كمال بلجود: الجزائر تسعى إلى شراء 15 طائرة جديدة والمفاوضات ستنطلق قريبا قناة النهار 29 ديسمبر طالع هابط: النوي يكشف فضيحة الإنارة العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة قناة النهار 15 جانفي مجتمع: من 170 دج فما فوق .. الفواكه الموسمية شبه غائبة عن موائد الجزائريين بعد إرتفاع سعرها قناة النهار 10 جانفي مصالح الأمن بغليزان ينظّمون حملة مداهمة لأوكار الجـ ـريمة لتأمين إحتفالات السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي أمن براقي يطيح بعصـ ـابة تمتهن التهريب وحجز 15403 علبة سجائر و18400 كيس تبغ مقلد قناة النهار 16 جانفي Toutes options: تجارب آداء سيارة بيجو 408 الجديدة كليا قناة النهار 07 جانفي في الحلوة والمرة: أمير وأميرة المعروفين بـ "Mia Cake".. زوجان متشابهان في كل شيئ قناة النهار 02 جانفي دراوي : تجاوزنا المباراة الأولى بنجاح..ونحضر كما ينبغي لتحقيق الثلاث نقاط في مباراة إثيوبيا قناة النهار 16 جانفي شاهد.. دعاء مؤثر من الإمام وبكاء المصلين طلبا للغيث بالوادي قناة النهار 30 ديسمبر