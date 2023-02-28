قناة النهار رئيس الجمهورية :”باش ترفع راسك لازم تضمن التغذية” بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2023 - 13:31 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 86 0 رئيس الجمهورية :”باش ترفع راسك لازم تضمن التغذية” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XwpLq رئيس الجمهورية اقرأ أيضا الهجـ مات المقرصنة على المواقع الإلكترونية.. هذه هي طرق تأمينها قناة النهار 14 فيفري حج 2023 : البلديات تباشر في عملية تحيين قوائم حجاج 2020/2021 قناة النهار 16 فيفري إنشاء مستشفيات متخصصة في الجراحة الإستعجالية..خبراء يثمنون قناة النهار 25 فيفري تكوينات ميدانية حول تربية النحل لفائدة فلاحي بلدية لارباع بباتنة قناة النهار 09 فيفري قناة النهار تكرم "محمد لمين dz" .. البطل الذي شارك في عمليات الإنقاذ بسوريا رغم مرضه قناة النهار 17 فيفري خنشلة : تفاقم مستمر لظاهرة غياب ثقافة الإطلاع على مكونات المنتوجات قبل اقتنائها قناة النهار 09 فيفري ميلة / مصانع إعادة الرسكلة .. مهام فرقة حماية البيئة لإنقاذ الأرواح قناة النهار 25 فيفري رئيس الجمهورية: هناك من يستغل غياب الرقمنة لمراوغة مصالح الدولة والإفلات من الحساب قناة النهار 24 فيفري باتنة : العطش وإنعدام الغاز يؤرقان حياة سكان لمطاراس ببلدية سريانة قناة النهار 28 فيفري صحة: المؤثرات العقلية .. نحو إستحداث منصة وطنية رقمية لمتابعة مسار الوصفات الطبية قناة النهار 18 فيفري