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رئيس الجمهورية :” بفضل مساعدة الصديقة روسيا تحصلنا على منصب غير دائم في مجلس الأمن”

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية :” بفضل مساعدة الصديقة روسيا تحصلنا على منصب غير دائم في مجلس الأمن”
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رئيس الجمهورية :” بفضل مساعدة الصديقة روسيا تحصلنا على منصب غير دائم في مجلس الأمن”

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