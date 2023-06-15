قناة النهار رئيس الجمهورية :” بفضل مساعدة الصديقة روسيا تحصلنا على منصب غير دائم في مجلس الأمن” بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جوان 2023 - 13:27 شارك غرِّد أرسل 54 0 رئيس الجمهورية :” بفضل مساعدة الصديقة روسيا تحصلنا على منصب غير دائم في مجلس الأمن” رابط دائم : https://nhar.tv/2zkob اقرأ أيضا الرئيس تبون يتلقى رسالة هامة من محمود عباس ويتوجه إلى الشعب الفلسطيني.."الجزائر معكم ولن تتخلى عنكم" قناة النهار 31 ماي مترشحون للبكالوريا يختارون النثر في اللغة العربية ويجمعون على سهولة الأسئلة قناة النهار 11 جوان طالع هابط: شاهد ماذا حدث لمعلم أثري روماني بقالمة .. قالك نديرو السياحة قناة النهار 04 جوان صريح جدا: بعد الجفاف.. الأمطار تعيد الأمل للفلاحين الجزائريين قناة النهار 26 ماي الدرك الوطني بالمسيلة : هذه هي تفاصيل وأسباب حادث "الحاسي" بين الحافلة و السيارة قناة النهار 10 جوان "طالع هابط:" الشيخ النوي يلتقي بشباب من ليبيا في زيارتهم الأولى للجزائر .. شاهد ما قالوه قناة النهار 30 ماي الرئيس تبون: قررنا أن تكون الصادرات الجزائرية في 2023 خارج المحروقات في مستوى 13مليار دولار قناة النهار 14 جوان سعيدة: المعروف .. وليمة توديع الحاج قبل التوجه للبقاع المقدسة قناة النهار 30 ماي بلعـــابد : الأرضية الرقمية لوزارة التربية مفتوحة.. قناة النهار 05 جوان قسنطينة : النهار تقف على وضعية الإقامات والخدمات الجامعية قناة النهار 10 جوان