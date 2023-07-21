رئيس الجمهورية: بلادنا مؤهلة لتكون قطبا لصناعة السيارات

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن بلادنا مؤهلة لتكون قطبا لصناعة السيارات. لا سيما أن موقعها إستراتيجي بالنسبة لإفريقيا ولقربها من أوروبا.

وأشار رئيس الجمهورية، أثناء زيارة الدولة التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية، وزار مجمع “بي أي دي” لصناعة السيارات والمركبات الواقع بمدينة شنزن جنوب الصين. إلى أن الجزائر توفر كل التسهيلات وتمنح مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك مصنعو السيارات وهم مرحب بهم في بلدنا.

للإشارة فقد زار الرئيس تبون مجمع “بي أي دي” لصناعة السيارات والمركبات الواقع بمدينة شنزن جنوب الصين. حيث يعد الأكبر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية في العالم. كما إستمع إلى شروحات حول التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية بمجمع “بي أي دي”. وطاف رئيس الجمهورية بمختلف ورشات المصنع ويطلع على مراحل وطرق تصنيع السيارت الكهربائية بالمجمع.

من جهته أبدى رئيس الجمهورية إهتمامه بالتكنولوجيا العالية التي توصل إليها المجمع الصيني “بي أي دي” في مجال صناعة السيارت الكهربائية. كما دعا إلى ضرورة تبادل الخبرات مع الجزائر في هذا المجال.