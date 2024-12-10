رئيس الجمهورية بمناسبة مظاهرات 11 ديسمبر 1960.. “إننا نعتز بشعب عظيم يتجه إلى الأهداف النبيلة”

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء رسالة بمناسبة الذكرى الـ64 المخلدة لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

وأكد الرئيس تبون في نص الرسالة بهذه المناسبة قائلا: “إننا نعتز بشعب عظيم يتجه إلى الأهداف النبيلة وجذوة الوطنية لا تنطفئ في أعماقه”.

وأضاف رئيس الجمهورية ” لقد أعز الله شعب الجزائر الأبي بوعي وطني يُحضنها به أمام نوايا المتآمرين”.

وجاء النص الكامل للرسالة كمايلي:

أيَّتُـها الـمُوَاطِنَاتُ .. أيُّـها الـمُواطِنُون،

في كُلِّ مُناسَبَةٍ مُرتَبطةٍ بالذّاكرةِ الوَطنيَّةِ،يَسْتَوْقِفُنَا وَاجِبُ إجلالِ تَضْحِيَاتِ الشَّعْبِ الجزائريِّوَالانحِناءُ أمامَ نِضالاتٍ طَويلةٍ مَريرَةٍ، وَكِفاحٍ شاقٍّ باهِضٍ، سَجَّلهُمَا لهُ التّاريخُ الـمُعاصِرُ على صَفَحاتٍ حافِظةٍ لِدُروسِ وَعبَرٍ في التَعلّقب الحُرّيّةِ..

تَأتي الذِّكْرَى الرَّابِعَةُ وَالسِّتُونَ (64) لـمُظاهــراتِ11 ديـسمبر 1960، لِتُبرِزَ معاني بَالِغَةَ الدَّلالَةِ في الوفاءْ وَالوَلاءِ للوطنِ .. فَلَقَد كَانَتْ في زخَمِ تلكَ الظّروفِ التَّاريخيَّةِ القَاسِيَةِ صَوْتًا لِلْحُرِيَّةِ وَالكَرَامَة، وَصَرْخَةً بِالحَقِّ في وَجْهِ الطُّغْيَانِ وَالهَيْمَنَةِ الاسْتِعْمَاريَّةِ .. أكّدَت بِجَلاءٍ سَاطِعٍ تَلاحُمَ الشَّعْبِ الجزائريّ، وَانْصِهَارَهُ في أُتُونِ ثَوْرَةِ التَّحرير الـمَجِيدَة .. وَفي صَمِيمِ الأهْدَافِ الَّتي رَسَمَهَا بَيَانُ أوَّلِ نُوفَمْبَرَالخَالِدْ.

إنَّ الشَّعْبَ الجزائريَّ الفَخُورَ بِإرْثِهِ الـمُقَدَّسِ في التَّمَاسُكِ وَالدِّفَاعِ عَنْوِحْدَةِ الأُمَّة، وَسِيَادَةِ الشَّعْبِ، وَحُرْمَةِ التُّـرابِ الوَطنيّ،هُوَ شَعْبٌ تَشَبَّعَ -عَبرَ الـمَراحِلِ وَالحِقَبِ-بِرُوحٍ وَطَنِيَّةٍ مُتَجَذِّرةٍ، وَعَقَدَ العَزْمَعلى الوَفَاءِ جِيل ابَعْدَ جِيلٍ لأرْضِ الشُّهَدَاءِ، وَلِرِسَالَتِـهِم الأبَدِيَّة .. وَبِـهَذِهِ الرُّوحِ يَبْنِــي دعَائِمَ الدَّوْلَةِ القَوِيَّةِ، الـمُحَصَّنَةِ بِـمُؤَسَّسَاتِـهَا، وَبِقُدُرَاتِـهَا الاقْتِصَادِيَّةِ .. وَبِأُهْبَةِ جَيْشِهَاوَدِرْعِدِفَاعِهَا .. مُدرِكًا لِحَجمِ التّحَدّيَاتِ الرّاهِنَة في مُحيطِنَا القَلِقِ الـمَشُوبِ بِالتَّوَتُّر.

أيَّتُـها الـمُواطنات .. أيُّـها الـمُواطنون،

لَقَدْ أكْرَمَ اللهُ تَعَالى الجَزائرَ، فَمَنَّ عَلَيْـهَا بِالنِّعَمِ .. وَأَعَزَّهَا شَعْبُـهَا الأبيُّ بِوَعْـيٍّ وَطَنِـيٍّ، يُحَصِّنُـهَا بِهِ أمَامَ نَوَايَا الـمُتَآمِرِينَ .. وَحِقْدِ الحَاقِدِينَ .. وَيُبْطِلُ بِهِ الـمُحَاوَلاتِ اليَائِسَةِ لإحْبَاطِ إرَادَةِ الوَطَنِيِّينَ الغَيُورينَ على الجَزائرِ،حَامِيًا بِوَعْيِهِ الـمُتَّقِدِ لِأَمْنِوَاسْتِقْرَارِ الـمُجْتَمَعِ، وَمُنْشَغِلًا في هَذِهِ الـمَرْحَلَةِ الحَسَّاسَةِ بِرِهَانَاتٍ كُبْرَى، وَأوْلَوِيَّاتٍ مُلِحَّةٍ، لاسْتِكْمَالِ الـمَشْرُوع الوَطَنِيّالتَّنْمَوِيّالشَّامِل وَالـمُسْتَدِيم، الَّذي انْطَلَقَفي الجزائِرِ الجَدِيدَةِ .. وَتَتَواصَلُ تَرجَمَةُ أَبْعادِهِ الاستراتِيجِيَّةِ بِعَبقَرِيَّةِ الشّعبِ وَسَوَاعِدِ الجَزائريّاتِ وَالجَزائِريّين في الجَزائِرِالـمُنتَصِرَةِ.

وَإنَّنَا لَنَعْتَزُّ أيُّمَا اعْتِزَازٍ بِشَعْبٍ عَظِيمٍ يتّجهُ إلى الأهدافِ النّبيلَةِ،وَجَذْوَةُ الوَطَنِيَّةِ لا تَنْطَفِئُ في أعْمَاقِهِ، يَحْمِلُ الوَطَنَ عَلى أكْتَافِهِ، وَدِيعَةً مِنَ الشُّهَدَاءِ الأبْرَار، الَّذين نَتَرَحَّمُ على أرْوَاحِهِم الزَّكِيَّةِ في هَذِهِ الـمُنَاسَبَةِ الخَالِدَةِ الَّتي أتَوَجَّهُ فِيهَابِالتَّحِيَّةِ والتَّقدِيرِإ لى أخَوَاتي الـمُجَاهِدَاتِ وَإخْوَاني الـمُجَاهِدِينَ أطالَ اللهُ في أعْمَارِهِم.

” تَحيَا الجَزائِــــر ”

الـمَجْد والخُلودُ لِشُهدائِنَا الأبرَار

والسّلامُ عَليكُم ورَحمَةُ اللهِ تَعالى وَبركاتُه.