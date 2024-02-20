رئيس الجمهورية.. بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عصرية خالية من الرداءة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن قناعته راسخة بأن بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عصرية. وخالية من إرث الرداءة والأساليب المريبة المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية وتسلط المسؤولين والموظفين.

كما أشار رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وسيط الجمهورية مجيد عمور، إلى أن الإدارة العصرية لن تتحقق إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية. الذي يتجلى في رقي الأداء وتحرير المبادرة وتحول المسؤولية واستشعار الواجب المهني.

وقال الرئيس تبون “لقد أليت على نفسي أن ألزم الجميع وعلى كل المستويات وفي كل المواقع والقطاعات بالعمل بصدق”. “وفق هذه الروح وبما يجعل المواطن أينما كان يلمس التغيير الحقيقي”.