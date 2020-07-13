رئيس الجمهورية: بناء القواعد العسكرية على الحدود الجزائرية المغربية يجب أن يتوقف

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ضرورة وقف بناء القواعد العسكرية على الحدود الجزائرية المغربية.

وقال الرئيس في حواره لجريدة “لوبينيون” الفرنسية ” الجزائر ليس لديها أي مشكل مع المغرب من حين لآخر بعض التصريحات السياسية والإعلامية تطفوا إلى السطح، الجزائريون و المغربيون شعبين شقيقية وكتب لهم العيش جنبا إلى جنب”.

وأضاف ” الجزائر كانت دائما تدعم الحركات التحريرية في العالم و تنبذ الاستعمار، مؤكدا بأن الجزائر تدعو للحوار بين بين المغرب والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو”.

وبخصوص الأزمة المالية قال رئيس الجمهورية، إن مالي فتحت جبهة من جانبها للثورة الجزائرية لذلك وجب على الجزائر مساعدتها والوقوف إلى جانبها، مؤكدا أن الجزائر ومنذ استقلالها سنة 1962 لم تتوقف يوما عن المساهمة في حل النزاعات والوقوف إلى جانب الشعوب ومناصرة القضايا العادلة.