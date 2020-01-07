رئيس الجمهورية تبون يستقبل وزير الخارجية التركي

استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وحضر اللقاء الذي جرى برئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وسفير الجزائر لدى تركيا مراد عجابي.

وجمع، صبيحة اليوم، لقاء بين وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وكتب جاويش أغولو بتغريدة له، “التقينا مرة أخرى، مع أخي صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري،بعد فترة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر”.

وأضاف “نحن مصممون على تطوير علاقاتنا الثنائية،خلال اللقاء، قمنا بتبادل وجهات نظر مثمرة حول التطورات الإقليمية، وخاصة في ملف ليبيا”.

ووصل مساء الإثنين، مولود جاويش إلى الجزائر، حيث كان في إستقباله وزير الخارجية صبري بوقادوم بمطار الجزائر الدولي.

وتدخل هذه الزيارة في إطار التشاور حول القضايا ذات الإهتمام المشترك منها الازمة الليبية، وكذا دراسة تطوير العلاقات بين البلدين.