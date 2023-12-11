رئيس الجمهورية: تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية مطلع 2024

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع 2024.

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إن بلادنا واجهت رهانات متعددة خضناها بارداة قوية لاستدراك تراكمات الاوضاع.

وجاءت كلمة رئيس الجمهورية، خلال الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية.

وقال ان الندوة تتناول مسألة تعزبز السياسة ااجتماعية للدول في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة لتحقيق أحسن مستويات الرفاهية.

وأضاف الرئيس تبون “واجهت بلادنا رهانات متعددة خضناها بارداة قوية. لاستدراك تراكمات الاوضاع وبناء اقتصاد ناجع تنافسي استجابة لتطلعات الشعب الجزائري”.

وتابع رئيس الجمهورية “اطلقت الجزائر ورشة كبرى للاصلاحات الشاملة للمنظومة القانونية. فضلا عن اعتماد نمط في منح وتسيير العقار الاقتصادي واعادة النظر في القانون المصرفي. وتنويع مصادر التمويل وتحسين الشمول المالي خاصة في السوق الافريقية، واستحداث عدد من المؤسسات لتشجيع الابتكار”.