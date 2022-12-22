قناة النهار رئيس الجمهورية: تحسين القدرة الشرائية للمواطن البسيط إلتزام من إلتزاماتي بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 22:56 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/g0KNF اقرأ أيضا تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر قناة النهار 08 ديسمبر البيع المباشر من المنتج للمستهلك..ردود متباينة بين الفلاحين و التجار قناة النهار 04 ديسمبر تساؤلات: للنهوض بالقطاع وزير الصحة يفتح باب الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين قناة النهار 03 ديسمبر إسترجاع النسيج الصناعي الجزائري.. مسيرة ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر مراقبة الغاز في المنزل.. من يتكفل بهذه المهمة من أفراد العائلة ؟ قناة النهار 03 ديسمبر هكذا ردّ وزير السياحة على شخص تكلّم معه بالفرنسية قناة النهار 09 ديسمبر نسيمة جعفر باي: الممثلين في كل عالم عايشيين بخير إلا في الجزائر غير لاعبي كرة القدم ومغنيي الراي قناة النهار 08 ديسمبر للوقاية من الإختناقات والإنفجارات.. إجراءات بسيطة يجب اتباعها قناة النهار 03 ديسمبر محمد زيداني: رانا في كوكب القناعة وين كل شيء ممكن لما تركز على هدفك توصل ليه بسهولة قناة النهار 21 ديسمبر ورقلة : وفـ.ـاة خمسة أفراد من عائلة واحدة إختناقا بالغاز قناة النهار 09 ديسمبر