رئيس الجمهورية: تحفيزات وإعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن عهد العراقيل البيروقرطية قد ولى.

ويأتي هذا في الكلمة التي ألقاها بقصر المؤتمرات الدولي، خلال اشرافه على انطلاق أشغال الطبعة الاولى للمؤتمر السنوي للمؤسسات الناشئة.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه تعهد بالقضاء نهائيا على هاته الممارسات التي حرمت خيرة أبناء الجزائر من تجسيد أعمالهم وتحقيق أحلامهم ودفعت الكثير منهم للهجرة.

ويتجلى ذلك – يضيف الرئيس تبون- من خلال نظام تصريحي جديد لأصحاب المشاريع المبتكرة، سيمكنهم من تجسيد مشاريعهم بعيدا عن كل ما يمكن ان يعرقل مشاريعهم.

وكشف الرئيس تبون عن إدراج تحفيزات واعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة، فضلا عن التسهيلات المتاحة للحصول على العقار لإنشاء حاضنات الاعمال والمسرعات، لما تكتسيه من أهمية في مرافقة المؤسسات الناشئة كونها الجهة التي تكفل كل الدعم المادي واللوجيستي.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تشجيع الشباب الطامح في انجاز مشاريع تعود بالنفع عليهم وعلى الوطن.

وقال رئيس الجمهورية إن لديه قناعة راسخة بأنه للجزائر قدرة كبيرة على التموقع للريادة في هذا المجال بفضل الشباب وما يحوز عليه من تكوين وانفتاح على محيطه.

وطالب رئيس الجمهورية برفع تحدي التغيير والوعي التام بضرورة تأطير المناهج والانفتاح التام على التكنولوجيا والاسواق العالمية والاقتصاد الرقمي.

وأضاف الرئيس تبون “لقد عرفت بلادنا في أعز الحظات الحاسمة التي مرت بها كيف تجد في أبنائها صناعا للمجد وقوة لرفع التحديات”.