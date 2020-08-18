رئيس الجمهورية: تخصيص 1900 مليار دج للإستثمار

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي، على أنه “تم تخصيص 1900 مليار دج للإستثمار”.

وقال رئيس الجمهورية أنه “وبدء من هذا اليوم وإلى غايى نهاية السنة خصصنا ما قيمته 1900 مليار دج لكل من يريد الإستثمار”.

وأوضح رئيس الجمهورية أن “كل الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين وكذا أبواب البنوك تبقى مفتوحة أمامهم”.

كما أوضح رئيس الجمهورية أن “كل من يريد الاستثمار في الصناعات التحويلة فنحن هنا لدعمه”.

مشيرا في ذات السياق “لاننا نعرف ان مشروعه يعطي قيمة مضافة للإقتصاد الوطني”، “مما سيقلص من فاتورة الإستيراد”.

واكد رئيس الجمهورية “أن كل من يريد خدمة الوطن والمنتوج الوطني سيكون محميا من قبل الحكومة”.