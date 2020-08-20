رئيس الجمهورية: تدشين جامع الجزائر الأعظم سيكون 1 نوفمبر المقبل

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
رئيس الجمهورية: تدشين جامع الجزائر الأعظم سيكون 1 نوفمبر المقبل
بقلم نسرين محفوف

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن تدشين جامع الجزائر الأعظم سيكون 1 نوفمبر المقبل.

وقام رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد إلى جامع الجزائر الأعظم بالجزائر العاصمة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى هذا الصرح الديني الضخم، رئيس  المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين والوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى جانب كل  من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، و كذا  المستشار برئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم والوزير المستشار الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية محند أوسعيد بلعيد و وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووزير السكن والعمران والمدينة كمال  ناصر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=873719

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com