رئيس الجمهورية: تدهور الأوضاع عشية فيفري 2019 كاد أن يفسح المجال أمام الجهات المتربصة بأمتنا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين،ان انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية عشية فيفري 2019 كاد أن يعصف بمقومات الأمة ويفسح المجال أمام المتربصين بالبلاد.

وأضاف الرئيس تبون، خلال خطابه للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه، انه لم يكن بوسعه أن يتخلف عن نداء الملايين من أبناء الشعب الجزائري الذين طالبوا بإنقاذ البلاد.

وتابع ذات المتحدث: ” لقد عاهدت الشعب الجزائري الذي قلدني ثقته الغالية أن أعمل دون هوادة من أجل التأسيس لجمهورية جديدة”.

وشدد رئيس الجمهورية في خطابه، على انه لم يدخر جهدا من أجل تنفيذ برنامجه، بداية من الإصلاحات الدستورية الرامية إلى دولة القانون وصولا للإصلاحات الاقتصادية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة.

وجاء افتتاح الدورة من قبل رئيس الجمهورية، بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، بوعلام بوعلام، الى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.