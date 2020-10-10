رئيس الجمهورية: تزكية الشعب للتعديلات الدستورية ستمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنّ تزكية الشعب للتعديلات الدستورية ستمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة.

يأتي هذا في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني.

واعتبر رئيس الجمهورية هذا اللقاء سنة حميدة بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وإطارات الجيش سليل جيش التحرير الوطني.

وأفاد الرئيس تبون أن اللقاء يأتي عشية حدثين هامين يتكاملان في رؤية تجسيد بناء الجزائر الجديدة بكل ديمقراطية وحرية.

ويتعلق الأمر –يضيف رئيس الجمهورية- بالذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة والاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.

وأوضح رئيس الجمهورية أن استفتاء الفاتح نوفمبر هو عودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته اتجاه التعديلات الدستورية المطروحة.

وأضاف الرئيس تبون “نتمنى أن تنال التعديلات الدستورية تزكية الشعب الجزائري، لنضع معا أسس جزائر جديدة”.

وأفاد رئيس الجمهورية أن الجزائر الجديدة سيكون عمادها السيادة الوطنية والتجسيد الحقيقي للعدالة الاجتماعية تطبيقا لمبادئ بيان أول نوفمبر ووصية الشهداء.