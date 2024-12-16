رئيس الجمهورية: تسخير إمكانيات ضخمة لتطوير وعصرنة العاصمة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مخطط تطوير وعصرنة الجزائر العاصمة من شأنه أن يفتح آفاقا مستقبلية واعدة للارتقاء بعاصمة البلاد، وهذا بالنظر لأهمية المشاريع الإستراتيجية التي يتضمنها، والإمكانيات الضخمة التي سخرتها الدولة.

وأوضح الرئيس تبون، في كلمة له على هامش إشرافه بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”، على عرض حول النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة مدينة الجزائر العاصمة، أن استراتيجية تطوير وعصرنة الجزائر العاصمة تتضمن عدة مشاريع عصرية.

وأكد الرئيس، أن هذه المشاريع العصرية تليق بمكانة عاصمة البلاد وموروثها الثقافي والحضاري، وهي قيد الانجاز. فيما توجد مشاريع أخرى لعصرنة العاصمة سيتم تجسيدها على المديين القريب والمتوسط.

وكشف رئيس الجمهورية، عن تسخير الدولة لإمكانيات ضخمة لتجسيد هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى الارتقاء بعاصمة البلاد إلى مصاف كبريات العواصم في العالم.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة تحديد الآجال وجعلها مخططات خماسية، لتقييم التقدم في وتيرة الإنجاز وتحديد الميزانية. مشيرا إلى أنه وفور الانتهاء من إنجاز هذه المشاريع بالعاصمة سنمر إلى ولايات أخرى على غرار قسنطينة، باعتبارها مدينة المقاومة والتاريخ، إلى جانب ولايات أخرى بشرق وغرب ووسط وجنوب البلاد.