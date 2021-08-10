رئيس الجمهورية: “تعازيّ لكل أسر شهداء الجيش الوطني الشعبي”
بقلم خالد زوبيري
أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو.
وجاء في التغريدة:”ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو.”
وأضاف رئيس الجمهورية: “أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة. تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون.”
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