رئيس الجمهورية: تعزيز مكانة الجزائر كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر حريصة على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي.

وأورد الرئيس تبون، في ندوة صحفية جمعته مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي والتي تقوم بزيارة للجزائر، أن “هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى الـ20 لإمضاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين”.

وجدد رئيس الجمهورية، التزام الجزائر بدورها كممون موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكذلك الاستثمار الصناعي لإيطاليا في الجزائر.

كما نوه الرئيس تبون، بمستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وبالمجهودات المبذولة لتعزيز الشراكة بين البلدين والرفع من مبادلات التجارية.

وكشف الرئيس، أن المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا، حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة، حيث بلغت 16 مليار دولار سنة 2022 بعدما كانت تبلغ 8 ملايير دولار سنة 2021.

مشيرا إلى أن هذا يشكل مؤشرا، يجسد التقارب، مما يسمح ببلوغ ديناميكية متصاعدة في مجالات التعاون المتعددة.