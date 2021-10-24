الوطني رئيس الجمهورية: تعهدت أمام الله والشعب بتحقيق مطالب الشعب بقلم نسرين محفوف نشر في 24 أكتوبر 2021 - 12:10 رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شارك غرِّد 1 0 رابط دائم : https://nhar.tv/g98S0 اقرأ أيضا إجبارية إستعمال اللغة العربية في كل مراسلات وزارة التكوين والتعليم المهنيين الوطني 21 أكتوبر ميترو الجزائر بعد 18 شهرا من التوقف.. خسائر فاقت 4 مليار دج الوطني 07 أكتوبر تأمين السيارات: لا تخفيضات أكثر من 50 بالمائة الوطني 13 أكتوبر انطلاق المحاكمة.. فرعون تدخل القاعة بكمامة سوداء ووجه شاحب الوطني 11 أكتوبر وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع بريطانيا الوطني 14 أكتوبر بن هاشم:"كنت أنفذ تعليمات لوح ولم يحق لي مناقشتها" الوطني 10 أكتوبر الوزير الأول في زيارة عمل إلى وهران غدا الوطني 03 أكتوبر وزير المجاهدين: "التصريحات الفرنسية لاتضرنا.. نحن أقوياء بتاريخنا" الوطني 07 أكتوبر هذه تواريخ الإختبارات للأطوار التعليمية الثلاثة الوطني 18 أكتوبر المجلس الشعبي الوطني يستأنف الجلسات العلنية يوم 26 أكتوبر الوطني 18 أكتوبر