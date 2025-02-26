رئيس الجمهورية: تغطية 62٪؜ من حاجياتنا خارج المياه الجوفية في 2026

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن هنالك مشاريع جديدة لتحلية المياه في سنة 2026. من أجل تغطية 62٪؜ من حاجياتنا خارج المياه الجوفية.

وأشرف رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء بولاية الطارف، على تدشين مصنع تحلية مياه البحر “كودية الدراوش”، التي تبلغ طاقته الانتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا. واستمع لعروض تقنية حول المصنع. أين أكد على أهمية هذه المشاريع العملاقة والتي تعد شرف للجزائر المنتصرة.

وأضاف الرئيس “أتمنى مواصلة إنهاء المشروعين المتبقيين قريبا لتكون الحلقة قد اختتمت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وما تم إنجازه في إطار توفير المياه للجزائريين سيخلده التاريخ”.

واستطرد الرئيس قائلا “فخور جدا بالانسجام والتنسيق. المحكم بين العمال والإطارات التي انتهت بهذا الإنجاز التاريخ”.

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