رئيس الجمهورية: تغيير جذري في قانون البلديات وإعطاء صلاحيات اوسع للاميار

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية عن تغيير جذري في قانون تسيير البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين.

وتابع الرئيس تبون في ذات اللقاء ان إعطاء صلاحيات للمنتخبين عبر البلديات دون إمكانيات ليس له أي معنى. وبذلك فإنه لا بد من مراجعة قانون الضريبة

ووواصل رئيس الجمهورية بخصوص التكفل الإجتماعي في الجزائر أنه مستمر إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها.

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