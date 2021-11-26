رئيس الجمهورية: تغيير جذري في قانون البلديات وإعطاء صلاحيات اوسع للاميار
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية عن تغيير جذري في قانون تسيير البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين.
وتابع الرئيس تبون في ذات اللقاء ان إعطاء صلاحيات للمنتخبين عبر البلديات دون إمكانيات ليس له أي معنى. وبذلك فإنه لا بد من مراجعة قانون الضريبة
ووواصل رئيس الجمهورية بخصوص التكفل الإجتماعي في الجزائر أنه مستمر إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها.
طالع أيضا: رئيس الجمهورية يجري لقاء دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية.
وقد تطرق الرئيس تبون من خلال هذا اللقاء إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية.
هذا وسيٌبث اللقاء سهرة اليوم على الساعة التاسعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.
وخلال اللقاء تطرق الرئيس تبون إلى الفريق الوطني الذي أكد ان له كل الدعم.بالرغم من أن هناك من يحاول تحطيمه. كما كشف رئيس الجمهورية عن وجود جهات تحاول أن تمس معنويات الناخب الوطني بلماضي.
وبخصوص الأمن الداخلي قال الرئيس ان هناك عناصر داخلية تسخر مواقع إلكترونية لخلق مشاكل للجزائر.
وفي ذات اللقاء كشف رئيس الجمهورية ان التغيير الجذري في قانون البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين. كما تم تسخير الإمكانيات للمنتخبين يجب أن يرافقه مراجع قانون الضريبة.
وعن الوضعية الإجتماعية جدد الرئيس تبون مواصلة الدولة سياسة الدعم والتكقل قائلا: التكفل الاجتماعي سيبقى في الجزائر وهذه رسالة الشهداء.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp