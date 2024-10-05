رئيس الجمهورية: “تغيير حكومي قبل نهاية السنة”

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عن تغيير حكومي مرتقب قبل نهاية السنة.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات.

وقال الرئيس تبون بهذا الخصوص أن “التغيير الحكومي قبل نهاية السنة ونحن نبحث عن الكفاءات”.

كما كشف رئيس الجمهورية عن إعداد قانون الأحزاب سيتم مع التشكيلات السياسية.

ومن المرتقب ان يتم بث اللقاء سهرة اليوم ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً.