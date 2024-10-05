رئيس الجمهورية: تغيير ممارسات عمرها 30 سنة لا يمكن القضاء عليها في سنتين أوثلاث

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية أن هناك ناس عاشوا في الضبابية مثل الخفافيش لا يساعدهم فرض الرقمنة في الإدارات.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الأوّل منذ إنتخابه لعهدة رئاسية جديدة قال رئيس الجمهورية “سجلت وجود تقدم كبير في رقمنة قطاع الجمارك وما يزال العمل متقدما “.

وتابع الرئيس تبون بأن هناك من يقول أن الوضع قد طال.. لكن يجب أن نعلم أن تغيير ممارسات عمرها 30 سنة لا يمكن القضاء عليها في سنتين أوثلاث.