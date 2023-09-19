رئيس الجمهورية: “تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صون قراراتها وحفظ هيبتها”

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة إصلاحا جذريا.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر الرئيس تبون بأن الجزائر ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لتطلعات الشعوب الإفريقية والعالم العربي.

كما أكد رئيس الجمهورية بأن الجزائر التي تعي جدا ثمن انتزاع الحرية لم تتخلى عن مساندة الشعوب الساعية إلى التحرر

وفي السياق ذاته، تطرق الرئيس تبون، إلى القضية الصحراوية التي لا يزال شعبها محروما من حقه في تقرير المصير وفق خطة مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة.

وختم الرئيس قائلا:” تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صون قراراتها وحفظ هيبتها.”