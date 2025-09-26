رئيس الجمهورية: تقليص نسبة التضخم لأقل من 4 بالمائة

عبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن فخره بالجزائريات والجزائريين، الذين وبفضل مجهوداتهم تم تقليص نسبة التضخم لأقل من 4 بالمائة.

وأورد الرئيس تبون، في لقاء إعلامي دوري، أجراه مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن النجاح الباهر لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025 جاء بفضل الإمكانيات التنظيمية الكبيرة للجزائر.

وفي إجابته على أسئلة الصحفيين، لفت رئيس الجمهورية، إلى أنه قد تم تعيين وزير أول يعرف الميدان. وهو ما يعكس التكامل والانسجام مع رؤيته.

كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى المجال الفلاحي، أين أكد أن الفلاحة علم وتقنيات، وجاء وقت العصرنة والرقمنة.

ومن جهة أخرى، كشف رئيس الجمهورية، عن مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية.