رئيس الجمهورية: تقييم الوضع الناجم عن كورونا يجب أن يكون موضوعيا وبعيدا عن التسييس

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن الجزائر من أوائل البلدان التي تضامنت مع الصين بشكل كامل في الظروف العصيبة.

وقد شارك رئيس الجمهورية، في أشغال القمة الاستثنائية للصين إفريقيا، عن طريق تقنية التواصل عن بعد.

وقال الرئيس تبون “كانت الجزائر دائما تشدد على أن يكون تقييم المجتمع الدولي للوضع الناجم عن كورونا موضوعيا وبعيدا عن كل تسييس”.

وأشار رئيس الجمهورية أن البلدان الإفريقية قطعت مراحل زاخرة بالتضامن والتعاون، ويتواصل هذا الأخير والدعم المتبادل مع تفشي جائحة كورونا.