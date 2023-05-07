رئيس الجمهورية: تم السخرية من منحة البطالة و20 ألف شاب تخلى عنها
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قرار منحة البطالة تم السخرية منه ووصفوه بالكارثة. موضحا أن الأمور تسير عكس ما تم تداوله ووصفه.
كما أشار الرئيس تبون، إلى أن منحة البطالة جاءت لحفظ كرامة أبناء الجزائر، ولأن عندهم الحق في ثروات البلاد”. و”حتى لا يتم استغلالهم من قبل الغير ضد بلدهم”.
في حين، أوضح في هذا السياق، رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ”في انتظار الثمار الأولى لعملية الاستثمار والتنمية التي مضينا فيها”. “سجلنا منذ أكتوبر إلى يومنا هذا إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل، إضافة إلى المؤسسات الناشئة”.
وكشف رئيس الجمهورية في ذات المنحى عن “تخلي 20 ألف شاب من المستفيدين من منحة البطالة عن هذه الصيغة”. “لحصولهم على مناصب شغل دائمة، وهو ما يؤشر على التطور الحاصل في البلاد”.
منذ بداية ترشحي للرئاسيات حرصت على أن أكون مستقلا عن كل حزب
وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه منذ بداية ترشحه للرئاسيات حرص على أن يكون مستقلا عن كل حزب.
وأضاف الرئيس تبون قائلا، إن التشكيلة السياسية التي كان ينتمي إليها منذ صغره لم تسانده وانتخبت ضد. كما أنه عندما دعا لتشجيع المجتمع المدني لم يكن يهدف لتجاوز الأحزاب.
وتابع رئيس الجمهورية في هذا الصدد، انه لو كان يريد تجاوز الأحزاب لقام بتأسيس حزب جديد ولكنه لم يفعلها.
كما أكد ذات المتحدث، على أنه لا خوف على بلد المجتمع المدني فيها حيّ ونشيط.
وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية على هامش اللقاء الإعلامي الذي أجراه مع مسؤولي بعض المؤسسات الإعلامية.
وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي خص به رجال ونساء الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.