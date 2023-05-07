رئيس الجمهورية: تم السخرية من منحة البطالة و20 ألف شاب تخلى عنها

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قرار منحة البطالة تم السخرية منه ووصفوه بالكارثة. موضحا أن الأمور تسير عكس ما تم تداوله ووصفه.

كما أشار الرئيس تبون، إلى أن منحة البطالة جاءت لحفظ كرامة أبناء الجزائر، ولأن عندهم الحق في ثروات البلاد”. و”حتى لا يتم استغلالهم من قبل الغير ضد بلدهم”.

في حين، أوضح في هذا السياق، رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ”في انتظار الثمار الأولى لعملية الاستثمار والتنمية التي مضينا فيها”. “سجلنا منذ أكتوبر إلى يومنا هذا إطلاق 1300 مؤسسة واستحداث 52 ألف منصب شغل، إضافة إلى المؤسسات الناشئة”.

وكشف رئيس الجمهورية في ذات المنحى عن “تخلي 20 ألف شاب من المستفيدين من منحة البطالة عن هذه الصيغة”. “لحصولهم على مناصب شغل دائمة، وهو ما يؤشر على التطور الحاصل في البلاد”.

منذ بداية ترشحي للرئاسيات حرصت على أن أكون مستقلا عن كل حزب