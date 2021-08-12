رئيس الجمهورية: تم القبض على 22 مشبوه بإشعال الحرائق بمساعدة المواطنين الأحرار

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه تم توقيف 22 يشتبه بتورطهم في إشعال الحرائق الأخيرة التي إندلعت في 17 ولاية.

وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون:”هناك من يريد ان يغتنم مثل هذه الفرص الحزينة لتفرقة الجيش والشعب والدولة، أقول لهم أن المواطنين الشرافاء هم الذين ساعدوا مصالح الأمن في إلقاء القبض على بعض المشبوهين في اشعال هذه الحرائق.”

وتابع رئيس الجمهورية:” لحد الآن تم توقيف 22 مشبوه بهم بإشعال النيران بمساعدة مواطنين شرافاء أحرار، من بينهم 11 من تيزي وزو، 2 جيجل، 1 عين دفلى، 3 مدية، 4 عنابة.”

وفي الأخير، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأن التحريات تبقى مستمرة والعدالة تقوم بواجبها.