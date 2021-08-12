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قناة النهار

رئيس الجمهورية: تم توقيف 22 شخص مشتبه فيه بإشعال الحرائق وسنتصدى بكل الوسائل لمن يمس الوحدة الوطنية

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: تم توقيف 22 شخص مشتبه فيه بإشعال الحرائق وسنتصدى بكل الوسائل لمن يمس الوحدة الوطنية
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