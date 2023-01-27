رئيس الجمهورية: توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر عملت وتستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية في دعم الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من الشوائب.

وأشار رئيس الجمهورية في رسالة قرأها عنه نيابة بوعلام بوعلام مستشار الرئيس للشؤون القانونية والقضائية، بمناسبة أشغال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الإستثمار وتسوية النزاعات”. إلى أنه تم تجنيد مختلف الآليات الرامية لمجابهة التحديات الراهنة وتعزيز التنمية المستدامة وتسوية مختلف النزاعات المترتبة عن الاستثمار. حيث باتت متوفرة بعد أن تم حسمها دستوريا وقانونيا وبعد انشاء الهيئات الضرورية لتسجيل الإستشارة الإقتصادية وإحاطتها بالضمانات اللازمة.

كما أشار رئيس الجمهورية بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه من قبل هيئة الدفاع في خضم المقتضيات الاقتصادية الجديدة. والتي استوجبت عليها مثلها مثل القضاء مضاعفة الجهد لاكتساب مهارات التعامل مع القضايا الاقتصادية والتجارية. بإلمامها المستفيذ بالاجراءات القانونية ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يسود الإقتناع لدى المتعاملين الإقتصاديين سواء كانوا جزائريين أو أجانب. مشيرا إلى أن الجزائر عملت وتستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية في دعم الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من الشوائب. قد تعيقهم أو تقيدهم في إقامة وممارسة نشاطهم وأعمالهم في بلادنا.

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