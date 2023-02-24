إعــــلانات
قناة النهار

رئيس الجمهورية: توليت حقيبة وزارة التجارة وأعرف العمل في شهر رمضان لذلك أرفض سماع قصص لا أصدقها

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: توليت حقيبة وزارة التجارة وأعرف العمل في شهر رمضان لذلك أرفض سماع قصص لا أصدقها
  • 193
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Mq4WU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر