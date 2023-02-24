قناة النهار رئيس الجمهورية: توليت حقيبة وزارة التجارة وأعرف العمل في شهر رمضان لذلك أرفض سماع قصص لا أصدقها بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 22:47 شارك غرِّد أرسل 193 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Mq4WU اقرأ أيضا دوار سيدي عبد الله بتيغنيف ولاية معسكر.. إنعدام كلي للتنمية قناة النهار 13 فيفري جيجل : إستقبال ما لا يقل عن 30 شخص مدمن بالمركز الوسيط لعلاج المدمنين قناة النهار 05 فيفري أحوال الطقس / عودة الثلوج على المرتفعات قناة النهار 08 فيفري 04 سنوات على الحراك الأصيل..عودة قوية للجزائر على كافة المستويات وتطلعات بالمزيد قناة النهار 21 فيفري رحلة البحث عن كيس الحليب تتواصل رغم المجهودات الرامية لحل الأزمة قناة النهار 17 فيفري التأمين الفلاحي.. ضرورة للفلاح لتأمين ممتلكاته وضمان استمرارية نشاطه بغليزان قناة النهار 20 فيفري سامي قلي : رمضان شهر العبادة..الإستهلاك راح يكون عادي قناة النهار 23 فيفري صريح جدا: ماذا يفضل الجزائريون إرتدائه خلال أيام الأسبوع ؟ قناة النهار 18 فيفري المدية : إستقبال حار لوحدات الحماية المدنية المشاركة في عمليات الإنقاذ بسوريا قناة النهار 14 فيفري علي عون : الشروع في إنتاج قارورات الأنسولين مارس المقبل قناة النهار 12 فيفري