رئيس الجمهورية: حان الوقت لبعث الإقتصاد الذي يوفر مناصب الشغل والثروة

تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الى الوضع الإقتصادي الذي تعيشه الجزائر إثر جائحة كورونا.

رئيس الجمهورية وفي خطابا وجهه للأمة، أكد بأن جميع الدول المتقدمة والغنية قد عانت إقتصاديا بسبب فيروس كورونا، أين تراجع اقتصادها بنسبة 80 %،

وأضاف الرئيس تبون، بأن الإقتصاد الجزائري بدوره تأثر، لكن الدولة الجزائرية قامت بإتخاذ تدابير وإجراءات.

وذلك لأجل المساعدة في هذا الوضع الإستثنائي. وتخفيف الوطئ على المتعاملين الإقتصاديين.

وكشف الرئيس تبون، بأن الوقت قد حان للإنطلاق في الإستثمار، وإعادة بعث الإقتصاد الذي يوفر مناصب الشغل والثروة.

كما يجب الإبتعاد عن الاقتصاد المزيف الذي كان من قبل، حيث كان يرتكز على الاستيراد وتضخيم الفواتير.