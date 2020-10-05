رئيس الجمهورية: حرصت على العودة إلى الشعب خلال إقرار وثيقة الدستور

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن تعديل الدستور جاء وفاء لالتزامه لتلبية مطالب الشعب المعبر عنها خلال الحراك.

وفي الكلمة التي القاها نيابة عنه، المستشار بوعلام بوعلام، أكد رئيس الجمهورية حرصه على العودة للشعب خلال إقرار وثيقة الدستور.

وأوضح الرئيس تبون أن وثيقة تعديل الدستور جاءت لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي.

وأفاد رئيس الجمهورية أن الدستور هو الوثيقة الاسمى للدولة، حيث يشكل بنية صلبة لبناء جزائر جديدة، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية.

وأضاف “خضعت وثيقة المشروع للإثراء والمناقشة على تطاق واسع من مختلف فئات المجتمع والمؤسسات والاطياف الحزبية اكثر من 4 أشهر”.

وأوضح رئيس الجمهورية أن مناقشة الدستور تمت على الرغم من الاجراءات التي فرضتها كورونا.