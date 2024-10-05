رئيس الجمهورية: “حوار وطني مع نهاية 2025 وبداية 2026”

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عن الحوار الوطني سيكون مع نهاية 2025 وبداية 2026.

وخلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي الأوّل منذ إنتخايه لعهدة رئاسية جديدة تطرق فيه إلى عدة ملفات الوطنية والدولية.

كما أعلن الرئيس تبون في لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنية عن إقامة المناطق الحرة مع البلدان المجاورة ستقضي على التهريب.

وجدد رئيس الجمهورية عن عدم تخليه عن المواطن البسيط من الناحية الإجتماعية. قائلا: “سقفنا أسعار البن والخزينة ستتحمل الزيادات” وأضاف “لن نتخلى عن المواطن البسيط”.

ومن المرتقب ان يتم بث اللقاء سهرة اليوم ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً.