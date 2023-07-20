رئيس الجمهورية خلاله لقائه بالجالية.. سنقوي الحركية السياحية بين الجزائر والصين

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم الخميس، ببكين بممثلين عن أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالصين. وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الى هذا البلد الصديق منذ يوم الاثنين الفارط .

وخلال هذا اللقاء, استمع الرئيس تبون إلى انشغالات مختلف المتدخلين من الحضور. لاسيما الطلبة ورجال الأعمال المقيمين بالصين ورد على أسئلتهم التي شملت مسائل مختلفة .

وأكد رئيس الجمهورية أن نتائج زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين “ايجابية جدا”. مبرزا أن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني “ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة” على البلدين. وأضاف أن هذه الزيارة فتحت كافة أفاق الاستثمار” بين البلدين الصديقين.

وكشف في نفس السياق أنه تم “الاتفاق على تكثيف الوفود الطلابية” بين البلدين. كما وافقت الحكومة الصينية –يضيف رئيس الجمهورية– على “تقوية الحركة السياحية نحو الجزائر”.

و أشار الرئيس تبون إلى أن الجزائر “تسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة”.