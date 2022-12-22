رئيس الجمهورية: “دراسة أنبوب الغاز الجزائري النيجيري انتهت.. وهناك تشويش على المشروع”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري يسير في الطريق الصحيح، وأن دراسته انتهت تقريبا.

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال الرئيس تبون:”الدراسة تقريبا انتهت لانبوب الغاز مع النيجر واتمنى ان يتحقق لان هناك تشويش على المشروع.

وأضاف رئيس الجمهورية، بأن الجزائر أصبحت من الدول الإفريقية الأكثر إستهلاكا للغاز، مشيرا إلى أن ثروة الآخير ليست دائمة، ويجب إيجاد موارد اخرى والوصول الى 100 مليار دولار من التصدير خارج المحروقات.

وعن رفض الجزائر الشراكة مع أوروبا رد الرئيس قائلا:”عرضنا تصدير الكهرباء على دول صديقة عبر كابل يربطنا لاقرب نقطة في ايطاليا.”

وتابع في السياق ذات صلة:” كاذب من يقول اننا نرفض الشراكة مع اوروبا لن يتخلى احدنا عن الاخر، لافتا إلى أن علاقة الجزائر مع اوروبا موجودة وتتقوى.”

وختم الرئيس بالقول:”افريقيا كانت تنقصها الجزائر وفرحت بعودتنا..علاقاتنا طيبة مع آسيا وسنسترجع علاقاتنا مع اخرين ولن نقبل باستعباد الشعوب .”