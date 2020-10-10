رئيس الجمهورية: دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع المدني أزعج البعض

تحدث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عن انزعاج البعص من دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع المدني.

يأتي هذا في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني.

وقال الرئيس تبون “إن الطريق التي سلكناها هي الطريق الصحيح، لأننا إذا ابتعدنا عن بيان أول نوفمبر ذهبت ريحنا”.

وأضاف رئيس الجمهورية أن رسالة الشهداء ينبغي أن تحترم لأنهم ضحوا بالنفس والنفيس لحياة هذا الوطن وينبغي الوفاء لرسالتهم.

وأبرز رئيس الجمهورية أهمية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة، التي نستلهم منها روح الاستقلال وقوة الدولة بمؤسساتها الدستورية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي.

وقال إنه ينبغي الاقتداء بنجاعة وانتصارات جيشنا في المجالات التي يشرف فيها بلادنا باستمرار، عسكريا وتكنولوجيا واقتصاديا وإنسانيا وحتى مهنيا.

ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، يملك الكثير من التجارب والخبرات.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الجيش اكتسب هذه التجارب من صراعه المرير مع الإرهاب والظروف القاسية التي مر بها.

بالإضافة الى التكيف الإيجابي للجيش مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية.

وأكد الرئيس تبون أن الجيش قادر على أن يؤدي الأمانة ويصون الوديعة في مستوى الثقة التي وشحه بها الشعب العظيم.

والتزم رئيس الجمهورية بمواصلة تحقيق نماء شامل والذي شُرع فيه بتحرير المبادرات الاقتصادية على كافة الأصعدة.

بالإضافة إلى تقديم الشباب كحجر زاوية في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وأفاد رئيس الجمهورية أنه يتحين هاته الفرصة لإثبات الذات وتفجير قدراته التي أبان عليها شبابنا خلال الجائحة.

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الجمهورية بمستوى التكوين العالي الذي يتلقاه أشبال الأمة الأشاوس في مختلف التخصصات.