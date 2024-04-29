رئيس الجمهورية: دعم التنمية في إفريقيا مرتبط بتسريع وتيرة الإندماج القاري

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، أن دعم التنمية في إفريقيا مرتبط بتسريع وتيرة الاندماج القاري.

وأورد الرئيس تبون، في كلمة ألقاها بالنيابة الوزير الأول، نذير العرباوي، بالعاصمة الكينية نيروبي، بأشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، أن دعم التنمية في إفريقيا مرتبط بتسريع وتيرة الاندماج القاري، وكذا تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده لاسيما من خلال تصور إندماجي لمشاريعها الوطنية وانجاز مشاريع تنموية في عدة دول إفريقية مجاورة، يضيف الرئيس تبون.

وتابع رئيس الجمهورية، أن الجزائر تجدد دعمها للمبادرات والآليات الكفيلة بسد فجوة التمويل وتخفيف وطأة الديون ورصد الموارد الضرورية للمجالات ذات الأولوية.