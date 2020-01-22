رئيس الجمهورية: دعم الدولة سيبقى ولايمس الأغنياء

صرح رئيس الجمهورية خلال لقائه مع لقائه بوسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة ان نسبة النمو زادت في الجزائر .

وحسب تكهنات صندوق النقد الدولي ان نسبة النمو في الجزائر زادت بنسبة 2 بالمئة.

وكشف رئيس الجمهورية أن الانتاج المحلي التحويلي دراسته موجودة والارضية كذلك وكذا الامكانيات يتطلب الوقت فقط.

كما قال الرئيس أن نسبة النمو في الجزائر ستكذب تكهنات الصندوق النقد الدولي من خلال القضاء على البطالة وهو شغل الشاغل للدولة.

اما فيما يخص التكفل الاجتماعي كشف رئيس الجمهورية ان هناك مكتسبات لا تمس كدعم المواد الإستهلا كية وكذا العلاج، وأيضا التعليم.

وقال الرئيس تبون أن دعم المواد الاساسية وهو الامر الذي قامت عليه الثورة التحريرية وشعارها دولة ديموقراطية اجتماعية.

ولكن الامر الذي اكده الرئيس أن ليس هناك عدل في التقسيم حيث لايمكن دعم من لديه مدخول من 5 ملايير في السنة مع من مدخوله محدود.

كما يوجد ما بين 30 و35 بالمئة من الشعب يعانون اكثر من غيرهم والدعم سيبقى، ولكن ننزع الدعم لأصحاب الدخل القوي.

كما اشار إلى أن هناك دراسة لعدة اليات الدعم كما حان الوقت إلى تقليص الدعم حسب الدخل للوصول إلى الحقيقة.