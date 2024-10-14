رئيس الجمهورية: دفع مجالات الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر والهند

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه قد أجرى مباحثات مكثفة مع رئيسة الهند دروبادي مورمو.

وخلال تنشيط الرئيس تبون لقاء صُحفيا رفقة نظيرته رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو. اليوم الإثنين تطرقا من خلاله إلى التعاون الثنائي وآفاق تطويره إلى جانب قضايا إقليمية ودولية راهنة. حيث أكد الرئيس تبون، أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي تستقبل فيها الجزائر رئيس جمهورية الهند.

كما أضاف الرئيس أنه تم القيام بمباحثات مكثفة تطرقنا من خلالها إلى التعاون الثنائي و آفاق تطويره إلى جانب قضايا إقليمية ودولية راهنة. حيث تم الاتفاق على دفع مجالات الاستثمار و المبادلات التجارية بين الجزائر و الهند.

وأوضح رئيس الجمهورية، أنه سوف يتم التركيز على التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون والتشاور السياسي. وكذا لقاء رجال الأعمال فيما يخدم جهود دعم العلاقات الثنائية.

كما تناول الرئيس تبون رفقة نظيرته الهندية ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته، حيث كان في صلب المباحثات. لاسيما الاعتداء على قطاع غزة وجنوب لبنان و ما تبع ذلك من انعكاسات خطيرة على المنطقة و العالم.

وجدّد الرئيس تبون التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما تم التمسك والاتفاق على احترام مخرجات مجلس الأمن فيما يخص القضية الصحراوية.