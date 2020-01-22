رئيس الجمهورية: رأي اليامين زروال مهم جدا في المشاورات

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رئيس الجمهورية: رأي اليامين زروال مهم جدا في المشاورات
بقلم م . فيصل

إستقبل اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية مسؤولي الوسائل الاعلامية الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة بمقر رئاسة الجمهورية .

وخلال اللقاء رد الرئيس تبون على سؤال حوال تقديم الدعوة للرئيس السابق اليمين زروال خلال سلسلة المشاورات لتعديل الدستور

اما فيما يخص اليمين زروال لديه مكانة خاصة لدي ومن يتكلم عن زروال فإنك تتكلم مع جزائري قح .

واشار الرئيس رأي اليامين زروال مهم جدا في المشاورات من أجل تعديل الدستور.

أضاف رئيس الجمهورية أن معرفته باليمين زروال منذ السبعينات وتبادلت مع اليامين زروال مكالمات هاتفية وتواعدنا على اللقاء

واكد الررئيس تبون بقوله مرحبا باليامين زروال في الرئاسة أو أتنقل له لبيته، وان لديه ضروف الان تمنعه من التنقل إلى العاصمة

أنه من الواجب ان نستشير ناس من التجربة والخبرة الكبيرة في الممارسة السياسية والمعاملة مع الشعب


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