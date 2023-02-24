قناة النهار رئيس الجمهورية :” راني مقلق .. وهذا هو عدوي “ بقلم قناة النهار نشر في 24 فيفري 2023 - 16:18 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 335 0 رئيس الجمهورية :” راني مقلق .. وهذا هو عدوي ” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Elw6Y رئيس الجمهورية اقرأ أيضا الكلمات النقية وإحترام الذوق العام .. رسالة فن التراث الأصيل بميلة قناة النهار 22 فيفري دخول إضطراب جوي بداية من أمسية الخميس بهذه المناطق قناة النهار 21 فيفري "نوال زعتر: " يما قبل ما تموت فرحت بيا وخدمت باش نحي عليها ثقل الحياة قناة النهار 10 فيفري "محمد لمين يكشف كيف تطوع في عملية الإنقاذ في سوريا.." مشاهد صادمة ما قدرناش ننساوهم قناة النهار 17 فيفري بعد حصولها على التأشيرة .. الطفلة "ميليسا" تغادر أرض الوطن لتلقي العلاج بالخارج قناة النهار 09 فيفري شاهد.. هكذا خبأت عصابة المخدرات 70 كلغ "زطلة" داخل السيارات على طريقة الأفلام والأمن يداهمهم قناة النهار 14 فيفري الحماية المدنية : الفرقة السينوتقنية أبانت عن إحترافية كبيرة بإستعمال كلاب و مدربين محليين قناة النهار 14 فيفري صريح جدا/ باتنة: هذا هو رأي المواطنين حول ظاهرة العنـ.ف المدرسي قناة النهار 07 فيفري ممثلة العرين الإنسانية: أدوية..حليب أطفال ليس متوفر و الأسوء من هذا هي العقوبات المسلطة علينا قناة النهار 08 فيفري رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى سوريا قناة النهار 07 فيفري