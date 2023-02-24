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قناة النهار

رئيس الجمهورية: رفضت آجال إنجاز مشروع السكك الحديدية على مسافة 700 كيلومتر خلال 7 سنوات

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: رفضت آجال إنجاز مشروع السكك الحديدية على مسافة 700 كيلومتر خلال 7 سنوات
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