قناة النهار رئيس الجمهورية: رفضت آجال إنجاز مشروع السكك الحديدية على مسافة 700 كيلومتر خلال 7 سنوات بقلم النهار أونلاين نشر في 24 فيفري 2023 - 22:46 شارك غرِّد أرسل 254 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/U2xdY اقرأ أيضا شاهد عملية توقيف سارق سيارة سياحية بإستعمال كاميرات المراقبة مروحية الامن بقسنطينة قناة النهار 15 فيفري عـمار قـمـري: 7ملاين و 785 ألف مستفيد من زيادات في الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة قناة النهار 20 فيفري "رئيس الجمهورية :"الجزائر تدين تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق قناة النهار 17 فيفري "أعوان الحماية المدنية : "كلش كان صعيب..درجة الحرارة 6 تحت الصفر قناة النهار 15 فيفري وصول جثمان الضحيتين المتوفيتين خلال زلزال تركيا إلى مطار هواري بومدين قناة النهار 11 فيفري "برلماني :" دفتر شروط السيارات راح يدخل لاكراش قناة النهار 23 فيفري "نوال زعتر: " الوسط الفني مريض وهذا ما يجب فعله من اجل صناعة الفن الحقيقي قناة النهار 10 فيفري "والي وهران :"البناء الفوضوي إجـ.ـرام في حق المدن و العمران انا مع الزواولة لكن ضد الفوضى قناة النهار 07 فيفري طالع هابط: الشيخ النوي يرد على سلطات سيدي بلعباس حول سرقة كوابل الميترو قناة النهار 14 فيفري أجواء ممطرة و رياح على المناطق الجنوبية..التفاصيل قناة النهار 13 فيفري