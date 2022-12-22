رئيس الجمهورية: رفع المرتبات سنويا.. علاقاتنا مع أوروبا تتعدى الفيزا وكل مستور سينكشف

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اللقاء الاعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية. تطرق فيه الى إلى ملفات الجبهة الاجتماعية، والقضايا السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

و سيبث هذا اللقاء الليلة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف على القنوات الاذاعية والتلفزيونية العمومية والخاصة.

وقال رئيس الجمهورية في حديثه عن الأموال المنهوبة إن هناك تقريبا 20 مليار دولار تم استرجاعها.

وأضاف الرئيس تبون “هناك أموال مخزنة في أماكن ربما الدهاليز أفي أماكن أخرى. من غير الممكن أن يكون لدى أحدهم طائرة خاصة والآخر يستيقظ عند الخامسة صباحا للحصول على كيس حليب”.

وتابع الرئيس تبون “يجب علينا استخدام الرقمنة لمعرفة ما هي العائلة التي لديها دخل واحد. سيأتي اليوم الذي تكون فيه الرقمنة موجودة والشيء المستور يكشف”.

وأكد رئيس الجمهورية في ذات السياق أنه سيتم تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع المرتبات سنويا.

أما عن العلاقات مع أوروبا، فقال رئيس الجمهورية “مع أوروبا العلاقات موجودة ومستمرة. علاقاتنا مع أوروبا لا تقتصر على الفيزا بل أكثر من ذلك”.