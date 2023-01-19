رئيس الجمهورية: رفع نسبة الأجور نهاية 2023 وبداية 2024

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن رفع نسبة الأجور لتبلغ 47 بالمائة، في نهاية 2023 وبداية 2024.

وقال رئيس الجمهورية، في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة: المرتبات لا تكفي ونحن على علم بذلك، لكن في نهاية 2023 وبداية 2024 سنرفع من نسبة الاجور لتبلغ 47 بالمائة”.

وأضاف الرئيس تبون، أن الجزائر تشهد ديناميكية واضحة اجتماعية واقتصادية. مشيرا إلى أن نسبة النمو بلغت 4.1 بالمائة، فيما يتوقع أن تفوق 5 بالمائة سنة 2023.

وتابع رئيس الجمهورية، أن سنة 2023 سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتقليص من التضخم.

وأكد الرئيس، أن الدولة تحاول حماية المواطن من تذبذبات التبعات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنهم مجندون لمحاربة الفساد والمفسدين.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن الجزائر دولة الحق والقانون لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن.