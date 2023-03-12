الوطني رئيس الجمهورية رفقة نظيره الأوغندي يترأسان محادثات موسعة بقلم النهار أونلاين نشر في 12 مارس 2023 - 16:32 شارك غرِّد أرسل 47 0 رئيس الجمهورية رفقة نظيره الأوغندي يترأسان محادثات موسعة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yaMDs اقرأ أيضا وزارة الخارجية تعلن متابعتها لقضية المعتمرين اللذين قتلا في مكة الوطني 25 فيفري تغيير مهم في برنامج الرحلات البحرية مارسيليا-الجزائر الوطني 28 فيفري إصدار طابع بريدي مُكرس للوقاية الوطني 08 مارس خاص بالطلبة الجزائريين.. منح جديدة للدراسة في فرنسا الوطني 08 مارس حصريا.. بالوثيقة هكذا سيتم احتساب زيادات التقاعد الوطني 12 مارس الوزير الأول يستقبل وفدا وزاريا أردنيا هاما الوطني 21 فيفري الأمن يُفند خبر إنهاء مهام مدير شرطة الحدود ورئيس أمن الطارف الوطني 24 فيفري سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر تتعلم "الدارجة" الوطني 28 فيفري تنصيب محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة الوطني 11 مارس الوزير الأول يدشن مركز الفصل والضغط بحاسي قطارة الوطني 23 فيفري