رئيس الجمهورية رفقة نظيره البيلاروسي يوقعان عدة اتفاقيات..تعرف عليها

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

‏ويتعلق الأمر بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة الصناعة الجزائرية وزارة الصناعة البيلاروسية. واتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة جمهورية بيلاروسيا في مجال الصحة الحيوانية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية. و وزارة الفلاحة و التغذية لجمهورية بيلاروسيا للتعاون في المجال الفلاحي.

