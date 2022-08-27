قناة النهار “رئيس الجمهورية :” زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر كانت ناجحة بقلم النهار أونلاين نشر في 27 أوت 2022 - 17:22 شارك غرِّد أرسل 102 0 “رئيس الجمهورية :” زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر كانت ناجحة رابط دائم : https://nhar.tv/GaJoO اقرأ أيضا مهياوي يدعو للعودة للقاح كورونا..اللقاح سبب تراجع الإصابات قناة النهار 08 أوت مداهمات أمنية مشتركة لمحــاربة ظاهرة الإستغلال غير الشرعي للشواطئ بعنابة قناة النهار 07 أوت صريح جدا: ما سر تفضيل الجزائري قضاء عطلته في شهر سبتمبر؟ قناة النهار 18 أوت كم يتحدث الجزائري من دقيقة في الهاتف خلال يوم واحد؟ قناة النهار 16 أوت مديرة أوندا ترد على قضية عدم دفع مستحقات الفنانين الإستعراضيين بالألعاب المتوسطية قناة النهار 11 أوت نهاركم جديد: بيرات بارك.. قبلة العائلات قناة النهار 15 أوت نهاركم جديد/ الإتيكيت الصحيح لشرب القهوة قناة النهار 27 أوت الطارف: شاهد كيف أصبحت الحافلة التي راح ضحيتها 8 أشخاص قناة النهار 18 أوت الشيخ النوي: "زوبية" على طرف الطريق في مدخل مدينة حجوط.. ويقولك علاه تهدر قناة النهار 25 أوت نهاركم جديد/ CELEC للمبتكرين الشباب.. نادي علمي خاص بالطلاب قناة النهار 26 أوت